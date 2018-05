Fabienne Carat, Tonya Kinzinger et Michaël Youn émerveillés à Cannes

Le Festival de Cannes 2018, soir 3.

Tandis que le palais proposait le nouveau film de Christophe Honoré, Sandra Sisley organisait une nouvelle soirée dans sa suite Sandra & Co. Après avoir reçu l'équipe du film Everybody Knows, qui fit l'ouverture mardi 8 mai, ou encore le défilé "100% Green" de la créatrice éco-responsable Gaëlle Constantini, Sandra Sisley (depuis son mariage avec l'acteur Tomer Sisley) a rouvert ses portes jeudi 10 mai au soir pour la soirée "In the air" et ses époustouflants magiciens, Clément et Philippe.

Passant de table en table, ils ont surpris et émerveillé les hôtes de leurs tours de magie. Cette soirée où se sont croisés Tonya Kinzinger et Michaël Youn était aussi l'occasion d'inaugurer la salle Martell, fauteuils club et ambiance dandy pour célébrer la plus ancienne des grandes maisons de cognacs.

Sandra Sisley, toute vêtue d'Elisabetta Franqui, puis Paul Smith et parée de bijoux Leynat, a bien évidemment fait la fête au côté de ses invités : Michaël Youn, Ariel Wizman et sa compagne Osnath Assayag, le couturier Christophe Guillarmé, Clément Animalsons, Daniel Levi, Sébastien Thoen mais aussi la superbe Fabienne Carat en robe Christophe Guillarmé, Mia Frye et Alexandre le Strat, la journaliste Alicia Fall et Nawel Debbouze (soeur de Jamel).

Enfin, Sandra Sisley a pu compter sur la présence du mannequin international et ambassadeur de L'Oréal, Francisco Lachowski accompagné de son agent Edouard Siney.