Fabrice Sopoglian marié et amoureux : Il dévoile une rare photo de son épouse !

Sur le cliché en question – pris lors d'une soirée hollywoodienne –, Fabrice Sopoglian prend la pose au côté de son épouse, qui lui embrasse tendrement la joue. Si le visage de la jeune femme n'apparaît pas nettement, les internautes ont pu remarquer qu'elle était blonde.

Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, le parrain des Anges avait déjà brièvement évoqué son épouse. "Je suis assez discret, je n'étale pas ma vie privée sur les réseaux sociaux, je ne fais pas beaucoup d'interviews à ce sujet. Mais oui, je suis marié depuis quelques années, j'ai une petite fille, avait-il déclaré. Quand le rideau se baisse, j'ai une vie de papa."

Des déclarations faites dans le cadre de ses révélations quant aux avances de Mélanie, candidate des Anges 9, qui avait littéralement craqué pour lui. "Je suis en couple, donc c'est déjà problématique. Et en plus de ça, même si j'étais célibataire, je ne pense pas que je sortirais – vu mon statut de parrain – avec des filles de télé-réalité, avait-il confié. Pour moi, c'est un job et je ne mélange pas tout, en fait."