Famke Janssen : Un visage très lisse qui suscite l'interrogation...

C'est avec l'épisode de James Bond baptisé GoldenEye que l'actrice néerlandaise Famke Janssen a vu sa notoriété exploser en 1995. En trente ans, elle a su se frayer un chemin à Hollywood en incarnant notamment la fameuse Jean Grey dans la saga X-Men et celle de Wolverine. Un point toutefois laisse songeur, son visage. À 54 ans, le temps semble mystérieusement ne pas avoir de prise sur elle, mais est-ce bien naturel ? Le doute est de plus en plus permis...

Déjà il y a deux ans, on pouvait s'étonner de l'absence de rides de Famke Janssen. Les années passent et il devient difficile de ne pas remarquer ses pommettes très bombées et son front très lisse, sans parler de ses sourcils très élevés. C'est ce qui a été remarqué à la fin du mois de février 2019, alors qu'elle était en tournage de la mini-série The Capture à Londres - l'histoire d'un homme innocent accusé d'un crime qu'il n'a pas commis.

Les erreurs judiciaires sont décidément la tendance dans la filmographie de Famke Janssen. Elle fait en effet partie du casting du nouveau show Netflix prévu pour le mois de mai, When They See Us, réalisé par Ava DuVernay (Selma). Le téléfilm revient en plusieurs épisodes sur une affaire qui avait fait scandale aux États-Unis, l'histoire véridique de cinq étudiants de couleur, accusés d'un viol qu'ils n'avaient pas commis.

Devenue incontournable dans la petite lucarne, Famke Janssen, remarquée dans la saison 2 de How to Get Away With Murder, a-t-elle dû, céder comme d'autres aux pressions des diktats hollywoodiens ? Un sujet délicat qu'il n'est pas facile d'aborder mais qui peut libérer les femmes, comme ça avait été le cas pour Courteney Cox, alias Monica dans Friends.