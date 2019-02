Courteney Cox a stoppé les injections : "Je ne me ressemblais plus"

"Je dirais que c'est assez banal de faire des injections de Botox quand on prend de l'âge, surtout à Hollywood. Il faut accepter de vieillir et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire. J'ai essayé d'arrêter le temps d'une certaine manière, en faisant tout ce qu'il est possible de faire. Je n'ai réalisé cela que le jour où je me suis regardée et où je me suis dit : 'Merde, je ne me ressemble plus'," a-t-elle déclaré dans People Magazine.

Voilà deux ans que le corps de Courteney Cox, en couple avec Johnny McDaid de Snow Patrol et maman de Coco Arquette (14 ans), a éliminé tout le Botox qu'elle avait sous la peau. Et elle se sent mieux que jamais : "Maintenant, j'accepte qui je suis et j'accepte de vieillir, en acceptant ce que Dieu m'a offert, je n'essaie pas de changer. J'ai tout ce que je veux. Et ce que j'ai du mal à gérer, je continue de travailler dessus. Je pense que je suis arrivée à un moment de ma vie où il est beaucoup simple d'être qui je suis et qui j'aspire à être."

Ce processus d'acception de soi, l'héroïne de Cougar Town l'a démarré il y a quelques années déjà. Ainsi, en 2016 lors de l'émission Running Wild avec Bear Grylls, elle disait déjà : "J'ai fait des choses que je regrette mais, heureusement, il s'agit de choses qui ne tiennent pas dans le temps et finissent par disparaître. C'est une bonne chose... car je n'ai pas toujours été à mon avantage."



En effet, lorsqu'elle avait fêté ses 50 ans, l'actrice américaine était apparue plus figée que jamais, les pommettes trop rebondies et les lèvres trop pulpeuses. Peut-être est-ce à ce moment qu'elle a pris conscience qu'elle devenait une autre... Elle a peut-être pu compter aussi sur les conseils de sa grande amie qui vient d'être quinquagénaire, Jennifer Aniston. Sur Yahoo Beauty en 2014, cette dernière déclarait : 'Je suis heureuse d'avoir appris de leurs erreurs, parce que je ne vais pas m'injecter un truc dans le visage. Quand je les vois, j'ai mal au coeur. Je me dis : 'Mon dieu, si seulement vous saviez à quel point vous avez l'air plus vieille.'" Les mots de la fameuse Rachel ont peut-être bousculé sa copine Monica...

Côté actu, Courteney Cox produit 9 Months, série de documentaires sur des grossesses. Une plongée intime et émouvante dans le quotidien de plusieurs familles qui se préparent à accueillir la vie.