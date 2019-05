Fan Bingbing : Le retour de la star répudiée !

La star chinoise de 37 ans avait provoqué un tollé dans son pays l'an dernier avant de disparaître de la sphère médiatique après que le gouvernement chinois lui réclame 883 millions de yuans (129 millions de dollars) d'impôts et pénalités. Le 3 octobre 2018, elle avait alors présenté ses excuses à ses fans et au Parti communiste chinois pour avoir omis de déclarer ses revenus au fisc. "Aujourd'hui je ressens une énorme peur et des inquiétudes au sujet des erreurs que j'ai faites. (...) J'ai trahi mon pays, les attentes de la société et l'amour de mes fans. Veuillez accepter mes excuses. Je vous demande pardon", a-t-elle posté sur la plateforme Weibo (l'équivalent de Twitter en Chine).

Le coeur du problème ? Un contrat pour le film Air Strike qui existerait en deux versions, "l'une pour le fisc, l'autre pour la star", indique le magazine Elle. L'héroïne de X-Men: Days of Future Past (2014), égérie L'Oréal et membre du jury du Festival de Cannes en 2017, Fan Bingbing a donc été accusée d'évasion fiscale. A-t-elle désormais réglé l'ardoise pour avoir le "droit" de revenir sous les projecteurs ? Selon le magazine Elle toujours, les autorités seraient allées jusqu'à l'assigner dans une résidence à l'adresse secrète, confisquer son passeport et faire annuler ses projets... Il sera difficile de connaître toute la vérité sur le dénouement, en raison de l'opacité de l'État chinois.

La tempête médiatique semble en tout cas se calmer pour l'icône chinoise qui a notamment reçu un commentaire positif de Jessica Chastain, avec qui elle était dans le jury cannois et qui doit lui donner la réplique dans le film d'espionnage 355, au casting qui donne le vertige. En effet, outre les comédiennes chinoise et américaine, figure dans la liste Marion Cotillard, Penélope Cruz et Lupita Nyong'o !