Fanny Agostini : "Trou béant", "pilote blême"... Son vol de l'enfer Paris-Aurillac

Grosse frayeur pour Fanny Agostini. Le 26 mars dernier, elle prenait place à bord du vol Paris-Aurillac, avec la compagnie Hop ! Air France, car elle était invitée à la 20e édition de la sortie de la Légendaire à Salers. Et, alors qu'ils étaient en plein air, un bruit sourd a retenti, de quoi angoisser les 48 passagers. Très vite, le pilote et l'équipage de l'avion ont pris la situation en main et ont tenté de les rassurer comme ils le pouvaient. Le commandant de bord a par exemple évoqué un "choc avec une oie ou un bloc de glace".

Ce n'est qu'une fois l'atterrissage effectué que les passagers ont pu constater l'ampleur des dégâts : un trou au niveau de la carlingue (la partie centrale abritant passagers et fret, et portant ailes, moteurs et empennages...). Tous ont donc compris qu'ils avaient évité le pire. "C'était un mélange d'explosion et de collision. C'était très bizarre, on a retenu notre souffle, on s'est tous regardés avec une montée de notre rythme cardiaque", a expliqué la présentatrice de Thalassa à nos confrères de La Montagne.

Le présentateur d'événements sportifs Marc Maury, aussi présent et assis à côté de Fanny Agostini lors du vol, a ajouté : "Il n'y a pas eu de secousse, rien. On a demandé à l'hôtesse ce qu'il s'était passé mais elle ne savait pas. Ensuite, le commandant de bord nous a rassurés en nous disant qu'on avait percuté quelque chose, qu'à cette altitude ce pouvait être un oiseau ou un bloc de glace, il ne savait pas vraiment."

C'était également l'angoisse lors de l'atterrissage qui s'est effectué non sans mal comme l'a révélé la future mariée : "Le pilote a d'abord eu du mal à atterrir avec souplesse. Il était blême. Et nous, quand on a vu le trou béant, on a réalisé qu'on aurait pu avoir un accident. J'ai déjà connu des perturbations mais je ne souhaite un vol comme celui-là à personne. On se dit qu'on a eu beaucoup de chance."