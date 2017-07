Fanny Ardant pieds nus pour un grand rendez-vous hippique, avec Rachida Dati

La classe d'une grande dame. Invitée à participer au Massimo Dutti Challenge lors du Longines Paris Eiffel Jumping qui s'est déroulé les 30 juin, 1er et 2 juillet derniers en plein coeur de Paris, Fanny Ardant n'a pas hésité à quitter ses hauts talons lors de la reconnaissance. Parce que le terrain sableux et détrempé ne se prêtait pas au port d'escarpins, l'icône du cinéma français de 68 ans a trouvé une solution radicale pour se mettre à l'aise : les ôter. C'est ainsi que la comédienne a arpenté le circuit pieds nus, tenant ses élégantes chaussures à la main, les cheveux protégés par une étole pour affronter la pluie. Des conditions climatiques peu favorables qui n'ont pas terni ses magnifiques sourires.

Fanny Ardant a assisté à l'une des épreuves du Longines Paris Eiffel Jumping de retour dans le somptueux décor du Champ-de-Mars et de la tour Eiffel, assistant à la prestation réussie de Jessica Springsteen. La fille du célèbre chanteur Bruce Springsteen, présent et fervent supporter, s'est classée sixième du prix Massimo Dutti.

Également conviée à l'événement hippique parisien qui a attiré tous les plus grands cavaliers mondiaux mais aussi l'acteur guillaume Canet, Rachida Dati s'est montrée un peu plus frileuse, préférant rester à l'abri. L'ancienne garde des Sceaux de 51 ans est allée avec grand plaisir à la rencontre de la nouvelle ministre des Sports Laura Flessel, venue promouvoir la candidature de Paris aux Jeux olympiques 2024. Lunettes de soleil sur le nez, Rachida Dati a également posé aux côtés de l'homme d'affaires Christophe Bonnat et du graffeur et artiste peintre américain JonOne.

Pour son grand retour au pied de la tour Eiffel, le Longines Paris Eiffel Jumping a pu compter sur le rassemblement de personnalités aux univers très différents. La fashionista Olivia Palermo s'est une nouvelle fois distinguée par son élégance, le commentateur sportif Nelson Monfort s'est déplacé avec sa femme Dominique alors que le journaliste de M6 Xavier de Moulins et le charmant comédien Raphaël Personnaz ont participé au photocall en solo.