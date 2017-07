Guillaume Canet : Coach pour sa nièce Paloma de Crozals, dans un décor de rêve

Des chevaux d'exception au pied de la tour Eiffel, les meilleurs cavaliers du monde et... Guillaume Canet. L'édition 2017 du Longines Paris Eiffel Jumping a tenu toutes ses promesses les 30 juin et 1er et 2 juillet derniers.

La célèbre compétition hippique est revenue dans son cadre de prédilection qui accueillait autrefois les courses hippiques et qui voit aujourd'hui défiler bien plus de touristes que de chevaux, le Champ-de-Mars. La célèbre esplanade parisienne située en face de la tour Eiffel a ainsi vu défiler de nombreuses stars et passionnés d'équitation sous la direction de Virginie Coupérie-Eiffel, présidente du Longines Paris Eiffel Jumping.

Actuellement en tournage pour L'amour est une fête, réalisation de Cédric Anger qui propose une plongée dans le monde du porno des années 80 avec deux flics et qui lui a valu de passer à un blond surprenant, Guillaume Canet s'est dégagé du temps pour le Longines Paris Eiffel Jumping. Le compagnon de Marion Cotillard y a retrouvé un membre de sa famille qui, comme lui, monte à cheval : sa nièce Paloma de Crozals. En compétition sur Riva Hoy pour le Prix Evian (1,30 m), la jeune cavalière a pu compter sur les conseils avisés de son oncle. L'acteur et réalisateur de Rock'n'roll s'est également vu confier la mission de remettre les prix de la Kids Cup accompagné de Virginie Coupérie-Eiffel.

Malgré les conditions climatiques délicates, particulièrement humides, Guillaume Canet a vécu un jumping à la hauteur de ses espérances. "4 points dans le GP 140 Avec Babèche. La beauté de ce sport", a-t-il posté sur sa page Instagram dédié son activité hippique, "guillaume_canet_rider", sur laquelle il propose à ses 41 000 abonnés de suivre son activité sportive et sa passion.