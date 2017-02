Fanny Neguesha : Canon à Miami, la chanteuse se régale en bikini

C'est avec cette vue que Fanny Neguesha se réveille ! La chanteuse de 26 ans signée au sein du label Def Jam France a posé ses valises à Miami la semaine dernière pour poursuivre l'enregistrement de son premier album. Elle a été photographiée mardi à la piscine du Mondrian South Beach. Accompagnée de ses managers, Fanny a profité d'un après-midi détente au soleil, vêtue d'un charmant bikini noir de la marque Illido.

Ses soirées et nuits, Fanny Neguesha les passe en studio. L'ex-compagne du footballeur Mario Balotelli - et ex-petite amie potentielle d'un autre footballeur, le milieu de West Ham et capitaine de la sélection du Sénégal, Cheikhou Kouyaté - enchaîne les séances à la célèbre Hit Factory Criteria.

L'album de Fanny Neguesha n'a pas encore de date de sortie. En attendant la publication de nouvelles informations ou d'un premier single, rendez-vous sur ses comptes de réseaux sociaux, où elle publie les images de son quotidien...