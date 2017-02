Fashion Week : Penélope Cruz, irrésistible à côté de Naomi Campbell

Burberry a dévoilé ses collections femme et homme pour les saisons printemps-été 2017, le lundi 20 février en début de soirée (19h30, heure de Londres). L'événement s'est déroulé à la Makers House, dans le quartier de Soho. De nombreuses personnalités étaient présentes, dont l'actrice Penélope Cruz. Toute de noir vêtue comme aux récents Goya Awards – et comme sa voisine de premier rang, le top model Naomi Campbell –, Penélope a observé avec attention les passages successifs des mannequins, habillés des 80 looks des garde-robes pensées par le PDG et directeur artistique de la maison britannique, Christopher Bailey.

La chanteuse Christine and the Queens, les soeurs Suki et Immy Waterhouse, la fille mannequin de Jude Law et Sadie Frost, Iris Law (16 ans), les top models Jourdan Dunn, Jean Campbell et Lily Donaldson, Olivia Palermo et l'actrice Elizabeth Debicki (Gatsby le Magnifique, Macbeth, Everest) étaient également de la partie. Burberry a ensuite fêté l'Annabel's la réussite de ce défilé et la sortie du numéro LOVE17 du magazine LOVE, dans lequel apparaissent quelques articles des nouvelles collections Burberry.

La Fashion Week de Londres terminée, la fièvre de la mode se propage désormais à Milan. Elle fera trembler la ville de Paris entre le 28 février et le 7 mars.