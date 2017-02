Faustine Bollaert attendrie par la tendre déclaration d'amour de Maxime Chattam

Une tendre déclaration retweetée par Faustine Bollaert et complétée d'un émoticône coeur.

En novembre 2016, sur le plateau de Salut les Terriens !, la présentatrice du Meilleur Pâtissier sur M6 avait dévoilé à Thierry Ardisson avoir eu un coup de foudre (partagé) pour Maxime Chattam. "Je l'ai invité dans mon émission sur Europe 1, Et si c'était ça le bonheur. Il venait me présenter son livre dont l'héroïne s'appelait Faustine (...) qui est accessoirement la reine des p**** dans son ouvrage. Et pendant cette émission, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Dans cette émission, nous nous draguions outrageusement mais nous n'étions pas libres."

Et le coup de foudre s'est depuis mué en une sublime histoire d'amour !