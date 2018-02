Faustine Bollaert : Son mari lui offre un cadeau étonnant... et un peu rebutant

Un présent tant aimé par la présentatrice de 38 ans qu'elle a partagé ce post sur son compte personnel.

Dans une interview accordée en 2016 à Gala, le chéri de la maman d'Abbie (4 ans) et Peter (2 ans) avait déclaré : "Les gens pensent souvent que j'ai déteint sur elle. Mais en fait, elle est comme moi, elle aime bien le décalage. (...) J'assume être caméléon dans mes goûts et posséder des objets horribles ainsi que d'autres plus poétiques."

L'année précédente, Maxime Chattam avait osé quelque chose de plus romantique pour la Saint-Valentin. Il avait écrit sur le réseau social de l'oiseau bleu : "Ma déesse à moi est mon battement de coeur supplémentaire, elle prolonge mes émotions, mes jours, mes rêves. Bonne #SaintValentin !"