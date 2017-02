Fauve Hautot dans Saturday Night Fever : 5 choses à savoir sur la danseuse

Fauve Hautot est en haut de l'affiche du nouveau spectacle prêt à faire fureur : Saturday Night Fever ! Danseuse, chorégraphe, chanteuse et animatrice française révélée par le programme-phare de TF1, elle ne cesse de briller. Mais savez-vous tout sur cette artiste ?

- Son prénom a été inspiré par... L'Amour en héritage, une mini-série américaine composée de (seulement) huit épisodes, réalisée d'après le best-seller de Judith Krantz, Mistral's daughter, et avec Stefanie Powers (L'Amour du risque) et Timothy Dalton (ex-James Bond) au casting. "Le bébé du peintre s'appelait Fauve. Mon père s'est dit que je m'appellerais comme ça. Donc merci papa", précise la danseuse et chorégraphe à Journal de France.

- Il n'y a pas que la danse dans sa vie. Elle se verrait bien... au cinéma : "Je prends d'ailleurs des cours de théâtre pour être prête le jour où l'on me propo­sera des projets. J'en­vi­sage égale­ment de me lancer dans la réali­sa­tion d'un docu­men­taire sur la danse, ainsi que dans la mise en scène d'un spec­tacle. Je fais confiance à la vie. Elle m'a déjà offert de belles surprises." (Gala)

- Sa styliste n'est autre que Camille Seydoux, la soeur de Léa ! "C'est elle qui m'habille depuis deux mois pour la télévision. Nous sommes très différentes et je découvre, grâce à elle, de nouvelles choses, avec des vêtements à la fois rock et hyper féminins. Elle me rend plus glamour", a confié Fauve Hautot à Télé 7 Jours.

- Elle a créé des liens forts avec son partenaire de Danse avec les stars, l'acteur espagnol Miguel Angel Muñoz. Dans une interview accordée au Parisien, la jeune femme a avoué s'être inspirée de son partenaire pour un nouveau tatouage. Aujourd'hui, chacun a suivi son chemin : "On ne se voit pas, mais on échange quelques textos pour se donner des nouvelles. L'aventure Danse avec les stars est toujours un moment très fort de partage, mais ensuite, chacun retourne à sa vie et à ses occupations, c'est normal." (Télé Poche)

- Passer de danseuse à jurée, ce n'était pas si évident pour Fauve, car si elle s'est bien sentie dans ce siège, comme elle le confie à Télé 7 Jours, "ce n'était pas gagné". "Je suis d'une extrême timidité. Si on m'avait dit, enfant, que je prendrais la parole en public à la télévision, je n'y aurais jamais cru. Mes parents non plus. Même s'il me reste encore pas mal de chemin à faire dans ce nouveau rôle, j'ai relevé ce pari et je me suis finalement sentie à ma place", explique-t-elle.

Fauve reine du dancefloor !

On la retrouvera au côté de Nicolas Archambault avec plaisir dans Saturday Night Fever, spectacle inspiré du film culte avec John Travolta, La Fièvre du samedi soir, avec évidemment la musique mythique des Bee Gees.

L'histoire : Tony Manero, ce jeune NewYorkais issu du milieu défavorisé de Brooklyn trouve son émancipation et son épanouissement tous les samedis soir sur la piste de dance de la discothèque l'Odyssé. Mais être un jeune NewYorkais dans les années 1970 n'est pas si simple et son succès lui apporte aussi des ennuis auprès de sa famille, des bandes rivales, des femmes...

Saturday Night Fever, au palais des sports de Paris le 9 février puis en tournée dans toute la France.