Flavie Flament et Diane Kruger : Sublimes lauréates bien entourées à Paris

Mardi 6 février 2018, la 25e édition des Trophées du Film français (événement organisé chaque année par le magazine Le Film français) était organisée au Palais Brongniart à Paris. En partenariat avec la chaîne TF1 et l'organisme de promotion cinématographique Unifrance, cette cérémonie permet de récompenser les films ayant marqué le box-office au cinéma ou engendré de fortes audiences à la télévision en 2017.

Pour ce cru 2018, plusieurs têtes célèbres ont ainsi été sacrées. À commencer par Flavie Flament, dont le téléfilm La Consolation (adapté de son roman autobiographique du même nom, dans lequel elle raconte avoir été violée au cours de son enfance par le photographe David Hamilton) a reçu le trophée Duo Télévision. L'animatrice de 43 ans était accompagnée pour l'occasion de l'un de ses collègues, l'acteur Phillip Schurer.

Du beau monde récompensé

En robe blanche et veste cintrée, Diane Kruger est apparue au côté du réalisateur Benoît Jacquot (qui l'avait dirigée en 2012 dans Les Adieux à la reine) pour décrocher le Trophée d'honneur Lacoste, qui récompense l'ensemble de sa carrière. Non loin de là, son partenaire du film Un plan parfait (2012), Dany Boon, était avec la comédienne Alice Pol pour accepter le Trophée du Film français décerné à son film Raid dingue.

D'autres artistes avaient assuré le déplacement comme Tarek Boudali (accompagné de ses amis Julien Arruti, Philippe Lacheau et Charlotte Gabris), dont le premier long métrage intitulé Epouse-moi mon pote a reçu le Trophée de la première oeuvre, mais aussi Patrick Mille, Anne Le Ny (membre du jury Duo cinéma), Vanessa Guide, Amelle Chahbi, Elsa Zylberstein, Anne Depétrini, Nicolas Duvauchelle, Laurent Lafitte, Gérard Krawczyk, Souleymane Ndiaye, Isabelle Giordano, Serge Toubiana, François Levantal, Agnès Varda et sa fille Rosalie Varda, Julia Ducournau, Eye Haidara, Grégory Montel, Garance Marillier, Rabah Nait Oufella, Arnaud Ducret, Laetitia Dosch, Florent Peyre, Armelle Deutsch, Odile Vuillemin et Julie de Bona.

Découvrez le palmarès complet :

Trophée des Trophées

Moi, moche et méchant 3 de Pierre Coffin, Kyle Balda et Éric Guillon (Universal Pictures International France)

Trophée du film français

Raid dingue de Dany Boon (Pathé)

Trophée de la première oeuvre

Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali (Studiocanal)

Trophée UniFrance

Demain tout commence de Hugo Gélin (Mars Films)

Trophée de la fiction unitaire

Entre deux mères de Renaud Bertrand (Scarlett Production, groupe Makever pour TF1)

Trophées duos réalisateur-producteur : cinéma

Duo révélation

Grave, Julia Ducournau/Jean des Forêts (Petit Film) et Julie Gayet, Nadia Turincev (Rouge International)

Duo cinéma

120 battements par minute, Robin Campillo/Marie-Ange Luciani et Hugues Charbonneau (Les Films de Pierre)



Trophées duo auteur-producteur : télévision

Duo Télévision

La Consolation (France 3), Magaly Richard-Serrano, Flavie Flament/Nicole Collet (Image et Compagnie, groupe Lagardère Studios)

Trophée de l'exploitant de l'année

Laurent Coët (Régency de Saint-Pol-sur-Ternoise)