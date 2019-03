Florence Foresti dynamite "The Handmaid's Tale" : une parodie irrésistible !

Florence Foresti offre à ses admirateurs une parodie irrésistible de The Handmaid's Tale : la servante écarlate. Dans cette série dystopique, adaptée de l'oeuvre de Margaret Atwood, les rares femmes pouvant encore enfanter sont réduites à l'état d'esclavage, au service de couples de notables de cette civilisation en voie de disparition.

Portée par Elisabeth Moss, la série est multirécompensée à travers le monde. The Handmaid's Tale se révèle particulièrement difficile à regarder mais Florence Foresti en tire le meilleur parti dans cette parodie. Sous la cape écarlate et la cornette blanche, l'humoriste est June, une servante peu traumatisée par sa situation. Comme son modèle, elle est troublée par le chauffeur de la maison, incarné ici avec beaucoup de retenue par David Marsais du Palmashow. Elle rejoint les autres servantes du quartier incarnées par Géraldine Nakache et Leïla Bekhti, irrésistibles. Florence Foresti ose même parodier les viols institutionnels dépeints dans la série avec l'autre moitié du Palmashow, Grégoire Ludig, bien incapable de faire son affaire. June/Foresti le déconcentre copieusement avec ses "encouragements".

Le coeur du sketch repose sur ce trio de servantes (Bekhti, Nakache et Foresti) bien incapables d'arriver à bout des formules rituelles de politesse bien connues des fans de la série. On vous laisse découvrir comment The Handmaid's Tale vu par Florence Foresti se termine.

L'humoriste est au Paradis Latin les lundis et mardis jusqu'au 19 avril. Florence Foresti présentera ensuite son spectacle intitulé Epilogue dans toute la France à partir du mois de mai.