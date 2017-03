Florence Foresti : Son slow romantique avec Mathieu Kassovitz

Florence Foresti revient De plus belle au cinéma. Si elle nous a bien fait rire, comme à son habitude, dans La Folle Histoire de Max & Léon ou encore dans À fond, la comédienne et humoriste a choisi de révéler une autre facette de son talent avec ce nouveau film, réalisé par Anne-Gaëlle Daval. Cette dernière, connue comme costumière, fait tomber le masque de comique de l'actrice pour montrer une femme sensible qui se remet de son combat contre le cancer et apprend à apprivoiser sa féminité. Dans ce parcours, elle est accompagnée d'un homme aux allures de dragueur, incarné par le réalisateur et héros du Bureau des légendes, Mathieu Kassovitz. Découvrez un extrait exclusif de De Plus belle !

Dans la vidéo que nous vous faisons découvrir, le personnage de Florence Foresti se laisse séduire par celui qu'incarne Mathieu Kassovitz, acceptant de danser sur le tube so romantic de Joe Cocker You Are So Beautiful. Les deux acteurs sont sous le charme l'un de l'autre. Dans le dossier de presse, le réalisateur de La Haine parle en ces termes de sa partenaire : "Quand elle m'a annoncé que je serai face à Florence Foresti, je lui ai immédiatement donné mon accord. D'abord, j'adore Florence et j'avais très envie, depuis longtemps, de lui donner la réplique. Et puis, ça m'amusait de jouer les play-boys." De son côté, la star d'Hollywoo a expliqué avec humour, lors de son passage sur le plateau de Vivement dimanche, pourquoi elle voulait donner la réplique à l'acteur et cinéaste : "J'avais très envie de l'embrasser et je ne savais pas comment m'y prendre ! (...) Mais c'est comme ça que je choisis mes films et mes hommes ! 'Tiens, lui je l'embrasserais bien !'... Du coup, je suggère. Non, je plaisante..."