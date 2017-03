Florent Pagny : Deux jeunes hommes arrêtés pour le vol de sa Porsche !

Il y a parfois des moments où la machine judiciaire sait réagir rapidement, et ce n'est pas le chanteur Florent Pagny qui s'en plaindra... Deux hommes ont été arrêtés par la police dans l'affaire du vol de sa Porsche, survenue en janvier dernier.

C'est le journal Le Parisien qui dévoile, ce jeudi 30 mars, que les forces de l'ordre ont procédé à deux arrestations en lien avec l'agression et le vol dont avait été victime le coach de The Voice alors qu'il roulait du côté de Montfort-l'Amaury. Le quotidien affirme qu'un homme de 23 ans et un autre de 26 ans, "connus pour des délits routiers, ont été interpellés, mardi, à Dreux (Eure-et-Loir), par les gendarmes de la section de recherches de Versailles". Les deux individus, qui s'étaient fait passer pour des policiers afin de faire stopper le véhicule de Florent Pagny, devraient être mis en examen pour vol en bande organisée par un juge de Versailles.

Les policiers ont réussi à remonter jusqu'à eux grâce aux empreintes "digitales et génétiques" de l'un des suspects (le second s'est fait prendre après des recherches téléphoniques) retrouvées dans la Porsche 911 du chanteur. Un modèle quasi unique et donc difficilement vendable, même à l'étranger. Les malfrats avaient d'ailleurs finalement abandonné la voiture quelques jours plus tard à Mézières-en-Drouais (Eure-et-Loir).

Thomas Montet