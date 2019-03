Florian (Mariés au premier regard) "meurtri" par le montage : Il accuse la prod'

Florian n'a pas caché sa déception et sa colère après avoir découvert l'épisode de Mariés au premier regard 3 du 18 mars 2019, sur M6. Les téléspectateurs ont découvert un jeune homme assez distant avec Nolwenn lors de la lune de miel, malgré les tentatives de rapprochement de son épouse. Et, lors de leur retour à Toulouse, on avait l'impression que le commercial de 37 ans n'avait pas donné de nouvelles à la chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans pendant plusieurs jours. Une situation qui a poussé Nolwenn à mettre un terme à leur (courte) histoire. Mais si l'on en croit Florian, la situation aurait été faussée par le montage.

Sur Instagram, le beau brun a en effet pointé du doigt la production. "C'est une blague ? Beau montage M6 de l'appel manqué ! Et de tous ces jours passés... N'importe quoi ! Je pensais vivre une expérience unique ! J'ai juste fait une télé-réalité pour faire de l'audimat... Bravo, j'ai rien vu venir !" A-t-il écrit. En vidéo, il a ensuite répondu à ses détracteurs qui l'accusent de ne pas avoir eu une attitude respectable avec Nolwenn : "Je suis assez meurtri par tout ce que j'ai lu, entendu et vu. Je pense qu'on n'a pas vécu la même expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Je lui faisais confiance à 200%, or je pense qu'elle en a abusé. Peu importe, c'est comme ça. (...) Je suis désolé de ne pas être tombé amoureux d'elle en huit jours. Je suis désolé, vraiment ! Si c'était le but de l'expérience, je ne l'aurais jamais faite. J'ai été sincère tout le long, tout simplement. Je suis vraiment très blessé."

Insulté, Florian réagit

Il explique ensuite avoir reçu des "insultes assez virulentes" toute la soirée et a précisé avoir donné des explications en interviews. Il a d'ailleurs répondu aux questions de Purepeople sur le sujet. "Je suis très surpris, parce que ce n'est pas ça du tout. J'ai repris le travail le mardi après-midi, suite à l'annulation de notre vol la veille. Ça a décalé mes rendez-vous professionnels, etc., donc j'étais un peu speed. Mais j'ai eu Nolwenn au téléphone le mercredi ou le jeudi et on s'est vus le vendredi. Avant de se revoir, on discutait beaucoup par messages ou appels. C'est même Nolwenn qui ne m'a pas écrit de suite parce qu'elle est allée voir sa maman. Et comme elle était avec elle, elle ne m'avait pas écrit, ce que je peux comprendre. Je n'ai pas de problème avec ça et je n'étais pas inquiet."

Concernant leur rupture, Florian a admis s'être senti trahi par Nolwenn et ne pas comprendre ce qu'il s'était passé car il est resté sans nouvelles de son ex-femme après leur rupture. De son côté, Nolwenn nous a raconté : "Au retour, je n'avais pas beaucoup de nouvelles. Le peu d'échanges téléphoniques qu'on avait était platonique. À Madère, il ne s'est pas rien passé, on a quand même consommé. Il ne voulait pas me traiter comme une conquête, mais en étant distant et en n'ayant aucune attention à notre retour à Toulouse... voilà quoi. (...) Je me suis demandé ce qu'il avait à m'apporter. Je ne pouvais pas être mariée à quelqu'un qui pense que toutes les histoires commencent par un coup de foudre, qui est catégorique, qui pense que tout doit aller dans son sens et que tout doit être fluide. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la réciprocité, ni dans la générosité, à tous les niveaux d'ailleurs. Je me suis dit qu'il fallait que je me rende à l'évidence."