Mariés au premier regard - Divorce pour Nolwenn et Florian : ce qui a tout brisé

Nolwenn, chargée de clientèle dans l'immobilier de 31 ans, et Florian, commercial de 37 ans, se sont plu au premier regard. Les deux candidats de Mariés au premier regard 3, compatibles à 83%, se sont donc mariés. Sur un petit nuage, ils ont passé une nuit de noces parfaite durant laquelle ils ont beaucoup discuté. Les tourtereaux se sont ensuite envolés pour Madère, au Portugal, pour le voyage de noces.

Si Nolwenn avait un peu de mal à aller vers Florian au départ, elle a fini par tenter quelques rapprochements. Malheureusement, son époux était un peu plus réservé, ce qui l'a beaucoup fait cogiter. Face caméra, elle a par exemple expliqué qu'elle voulait se rapprocher de lui pendant une nuit, mais qu'elle avait juste eu le droit à un petit bisou car il était fatigué. Et quand elle lui a touché les fesses, le beau brun n'a eu aucune réaction.

Pas de quoi décourager Nolwenn qui tente le tout pour le tout lors de leur dernier dîner au Portugal, comme on peut le découvrir dans l'épisode de ce lundi 18 mars 2019. Nolwenn se fait belle pour l'occasion et se met en tête de lui poser des question pour connaître son ressenti concernant leur relation.

"Pour moi tu es une perle et je n'ai pas envie de t'abîmer. (...) Ce que j'ai vu de toi, c'était mon idéal masculin. Après il faut que je te dise, j'ai quand même remarqué quelque chose, j'ai ce ressenti que (...) quand on discute et tout ça, tu temporises beaucoup. Comme si tu avais besoin de me prévenir de ne pas m'enflammer. J'ai l'impression que tu veux vraiment me montrer que le mariage s'est très bien passé, la soirée et la lune de miel aussi, mais que tu veux faire 'holà'", lui confie la jeune femme.

Florian plus distant

Florian lui explique donc qu'il ne veut pas brûler les étapes et qu'il ne veut pas qu'elle dévoile ses sentiments trop rapidement, car ils ne se connaissent pas assez. "Je ne veux pas qu'on se serve du prétexte d'être mariés pour brûler les étapes et aller beaucoup trop vite. (...) Après, c'est vrai qu'on doit vivre un mois ensemble. Et quand j'y pense, je me dis que, parfois, je suis content d'avoir mon métier. Si j'avais un métier où je rentrais tous les soirs chez moi et toi tous les soirs chez moi ou chez toi, j'aurais beaucoup de mal", explique-t-il. Des déclarations qui font vite redescendre Nolwenn de son nuage.

Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Florian admet ensuite qu'à cause de ses précédentes relations, il a préféré devenir égoïste et que sa base, c'est sa vie, ses amis et ses envies et que ça ne changera pas. Déçue, elle ne peut retenir ses larmes une fois seule.

Nolwenn refuse toutefois d'abandonner et espère que leur histoire fonctionnera. De retour en France, Florian se presse de retourner au travail et dit à son épouse qu'ils se reverront rapidement. Il reconnaît toutefois devant le journaliste de l'émission qu'il a "peur de se sentir enfermé dans cette vie de couple, dans [sa] vie active".

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?

Par la suite, Nolwenn n'a pas de nouvelles de son mari durant plusieurs jours, malgré ses tentatives pour le joindre. "Je me sens pas super bien", admet-elle. Quand elle réussit enfin à le joindre, Florian prétexte qu'il est très pris par le travail et qu'il souhaite prendre son temps. "Tu fais partie de ma vie. Amicalement ou pas, c'est une autre histoire", conclut-il. "Aujourd'hui, elle n'a pas le statut dans mon coeur pour s'installer à la maison. (...) Aujourd'hui, il faut qu'elle se colle à mon rythme pour que ça fonctionne", explique-t-il ensuite au journaliste...

Perdue, Nolwenn appelle Estelle pour avoir des conseils. La psy l'invite à se demander jusqu'où elle est prête à aller pour obtenir ce qu'elle désire et qu'elle se demande ce qui est bon pour elle. La jeune femme demande un rendez-vous à son mari. Ce dernier accepte, elle lui ouvre une fois de plus son coeur et fait part de ses doutes. Mais Florian ne lui répond rien.

Nolwenn met donc un terme à leur histoire. "Je souhaite divorcer. J'ai été énormément déçue et je veux qu'on en reste là", lâche-t-elle pour conclure leur rendez-vous. "Ok", lui répond simplement Florian. Sous le choc, le jeune homme regrette toutefois qu'elle n'ait pas souhaité prendre son temps.

Positive, Nolwenn explique qu'elle ne regrette pas cette expérience qui lui a permis de retrouver sa maman avec laquelle elle était brouillée.