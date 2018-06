France-Pérou : Maud Griezmann aux anges avec Isabelle Matuidi et ses enfants

Jeudi 21 juin, l'équipe de France affrontait le Pérou du côté d'Ekaterinbourg pour son deuxième match de Coupe du monde. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Bleus grâce à un but du parisien Kylian Mbappé. En tribunes, la délégation VIP des tricolores a savouré. En première ligne, les proches des joueurs. Antoine Griezmann, dont la petite Mia est assurément la supportrice la plus craquante de cette Coupe du monde, a pu bénéficier du soutien de son père Alain, de sa soeur Maud et de sa mère Isabelle.

Non loin du clan de Grizou, Isabelle Matuidi a donné de la voix pour motiver son chéri milieu de terrain, Blaise Matuidi, titularisé face aux Péruviens. La compagne de l'ex-Parisien était avec ses trois enfants, l'adorable Eden ainsi que Myliane et Naëlle. On a également croisé Fidèle Nzonzi et sa femme (parents de Steven Nzonzi, qui est rentré en toute fin de match) mais aussi tout le clan de l'ancien Lyonnais Corentin Tolisso, à savoir son père Vincent, la maman Marie-Chantal, sa compagne Sarah et la soeur Marine.

Parmi les autres personnalités, on a croisé Valérie Bègue, Dylan Deschamps – le fils plutôt beau gosse de Didier – avec sa mère Claude, Nagui et sa femme Mélanie Page, Leïla Kaddour-Boudadi, Jean-Roch ou encore Bruno Solo.