Francis Letellier (France 3) : Gay et marié, le journaliste se livre...

C'est auprès de Télé Loisirs que Francis Letellier s'est livré. Le journaliste, à la tête des émissions Soir 3 et Dimanche en politique, a ainsi révélé être un homme amoureux et même marié ! À 53 ans, il est épanoui professionnellement et personnellement.

"Je vis à Paris mais je fais des allers-retours avec la Bretagne car mon conjoint, Bruno, vit à Dinan. Lui aussi fait des allées et venues entre les deux villes. Nous nous sommes mariés en 2015. Ce n'était pas un acte militant. Mais, attention, ce n'est pour autant que je rejoins ceux qui disent 'je ne réclame rien, je ne suis pas militant'. C'est un discours égoïste. Lors des débats sur le mariage pour tous en 2013, qui ont été très violents, j'ai pu prendre de la distance grâce à mon métier", a-t-il confié au magazine. Aujourd'hui, Francis Letellier savoure la vie à deux mais ne compte pas aller plus loin... "Ai-je envie de fonder aujourd'hui une famille et d'avoir des enfants ? Je n'ai pas cette volonté car j'ai déjà la chance d'avoir des beaux-enfants qui ont entre 18 et 25 ans. C'est génial !", assure-t-il.

Heureux en amour, le journaliste est aussi gâté par son métier. Alors qu'à la télévision les journalistes et présentateurs vont et viennent au rythme des mercatos, Francis Letellier est confortablement installé sur France 3 depuis les années 1990 et ne semble ni menacé ni décidé à s'en aller ! "Je pense que les téléspectateurs de la Trois ressentent cet attachement que j'éprouve pour la chaîne", dit-il.

Thomas Montet

L'interview intégrale est à retrouver dans Télé Loisirs en kiosques depuis le 14 mai 2018.