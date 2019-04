Franck Dubosc évoque ses dix ans de mariage avec Danièle : "C'est pas facile"

Il fête ses dix ans de mariage avec son épouse, Danièle. Franck Dubosc a rencontré la femme de sa vie en 2006, durant un festival d'humour à Monaco, alors qu'elle travaillait pour NRJ. "J'étais intriguée par l'homme qui se cachait derrière l'humoriste. J'ai tout de suite perçu une timidité intéressante en lui", confiait-elle en 2010 à Paris Match. En 2009, ils se marient, malgré les réticences de l'humoriste. En janvier 2010, le couple accueille son premier enfant, Raphaël (8 ans), et deux ans plus tard, l'adorable petit Milhan (6 ans).

Treize ans après leur rencontre, Franck et Danièle Dubosc sont toujours très amoureux. L'humoriste est un homme comblé, puisqu'il revient aujourd'hui avec un tout nouveau spectacle Fifty Fifty. C'est pour en faire la promotion qu'il s'est confié lors de l'Interview sans filtre, de Télé Loisirs, où il a évoqué ses dix ans de mariage avec Danièle. Elle représente pour Franck Dubosc "la sagesse et la tranquillité", qui contrebalance son stress permanent. "C'est chiant parfois quand tu es un petit peu angoissé, de vivre avec quelqu'un de très calme, c'est très très chiant, concède le père de famille. Et puis elle est la mère de mes formidables enfants, elle a le mérite d'être la mère de mes enfants, d'être ma femme. Ça, c'est pas facile, et elle tient le coup."

Un couple définitivement très amoureux depuis leur première rencontre. "Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j'ai tout de suite flashé. Je le voyais comme ça, sur scène, un beau gosse, avec ses pommettes, qui souriait timidement. (...) J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble", confiait la maman de Raphaël et Milhan dans Une ambition intime, en 2018.