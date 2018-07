Franck Gastambide et Sabrina Ouazani : Leur moment "pour la vie" et inoubliable

À l'instar d'Evangeline Lilly, quelques stars ont remonté les Champs-Élysées dimanche 15 juillet au soir pour fêter la victoire de la France à la Coupe du monde 2018. Franck Gastambide et Sabrina Ouazani étaient de ces personnalités qui se sont fondues dans la masse, parmi les anonymes, pour fêter cette historique deuxième étoile acquise face à la Croatie.

Sur Instagram, Franck Gastambide ne poste que très rarement des photos l'impliquant avec Sabrina, la dernière devant remonter à la promotion de Taxi 5, dans lequel il lui donne la réplique. Pourtant, il a bien publié hier une photo avec sa belle compagne. Pas de film cette fois, pas d'excuse. Juste un moment "pour la vie" et "dans nos mémoires", écrit l'intéressé en légende d'une photo où on le voit les poings serrés en signe de victoire, avec sa muse, radieuse, sur les épaules. "Vous êtes tellement beaux ensemble", écrit une fan. Une autre personne va encore plus loin : "C'est une officialisation de votre couple ?? Allez on est champions du monde, vous pouvez le dire maintenant."