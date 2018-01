Franckelie Laloum (Top Chef 2018) : Son épouse est une bombe !

Mercredi 31 janvier 2018, M6 diffusera la nouvelle saison de Top Chef. Quinze candidats tenteront alors de surprendre le jury composé de Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Jean-François Piège et Michel Sarran. Parmi les participants de cette édition 2018, Franckelie Laloum – ou plutôt son épouse – attire l'attention.

Sur les réseaux sociaux, le chef venu directement du Japon publie quelques photos avec sa chère et tendre, une certaine Vanessa. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jolie brune ne passe pas inaperçue. Son visage d'ange fait sensation !

Les tourtereaux ne se quittent pas. Franckelie Laloum et sa belle Vanessa prennent la pose lors d'un dîner au St Regis de Bali au cours de leurs dernières vacances, ou encore lors d'un dîner à deux à Tokyo. Par ailleurs, le chef et son épouse se dévoilent plus amoureux que jamais sur des selfies.

Dès 21h le 31 janvier, Franckelie Laloum se dévoilera devant les caméras de M6. Le chef au Ritz-Carlton Tokyo (1 étoile) a travaillé avec de grands noms comme Anne-Sophie Pic et Christian Le Squer. Celui qui promet des étincelles dans Top Chef souhaite aujourd'hui quitter le Japon pour ouvrir son propre restaurant en France.