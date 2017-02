François Cluzet débordant d'amour pour Narjiss, implacable contre d'autres

François Cluzet a reçu une invitation aux César qui se sont déroulés le 24 février pour deux raisons : il est venu remettre un prix et concourait dans la catégorie meilleur acteur pour sa performance dans Médecin de campagne. Pour ce trophée, l'acteur ne remportera pas la victoire (ce sera Gaspard Ulliel pour Juste la fin du monde), mais il a marqué cette 42e édition autrement : avec des propos forts, affirmant sa position face à l'actualité.

Dans la salle Pleyel, François Cluzet est arrivé pour remettre le César de la meilleure adaptation, mais il a démarré son discours avec ces mots : "Tout est une histoire d'adaptation. Par exemple, si on peut dire 'Bamboula c'est convenable', alors on doit pouvoir dire 'enculé de raciste' c'est un beau compliment". Il réagit ainsi à l'affaire Théo et plus particulièrement la phrase choquante dite par Luc Poignant, chargé de communication du syndicat Unité SGP Police. L'acteur ne s'étend pas sur le sujet, nul besoin d'en rajouter, il est allé à l'essentiel. Ensuite, il révèle le lauréat : Ma vie de courgette.

Sur le tapis rouge à son arrivée, l'ambiance était plus détendue puisqu'il était au bras de sa compagne Narjiss. C'est en 2011 que François Cluzet, a épousé celle qui était attachée de presse de l'hôtel Carlton de Cannes. "Je me suis marié il y a trois ans. Je suis fou amoureux de ma femme. La vie est plus belle que jamais", partageait-il d'ailleurs avec Télé 7 Jours. Il était précédemment en couple avec Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça), mère de deux de ses quatre enfants. François Cluzet a également eu un enfant avec la regrettée Marie Trintignant.