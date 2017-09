François Hollande : "Bouleversé" par la mort de son frère...

Voilà environ cinq mois que François Hollande a quitté l'Élysée, laissant son poste de président de la République à son ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. Depuis, le socialiste a dû se faire à une nouvelle vie, à un rythme moins effréné... Une vie récemment marquée par un drame : la mort de son frère.

Redevenu un citoyen presque comme les autres, François Hollande entame, à 63 ans, un nouveau chapitre de sa vie. Mais pas question de retraite... L'ex-président reçoit des politiques, répond à des invitations, comme celle du Festival du film francophone d'Angoulême, et il a pris possession de ses nouveaux bureaux, rue de Rivoli à Paris, alors qu'il s'apprête à lancer (le 5 septembre), sa fondation La France s'engage. "Il avait créé ce label quand il était à l'Élysée, il a pérennisé l'initiative avec des fonds d'État et des fonds d'entreprise, il a identifié des projets à soutenir", raconte un proche cité par L'Obs, dans son édition du 31 août.

Malgré ses activités, François Hollande a du temps libre devant lui et ce n'est pas plus mal. "Son rythme n'est plus le même, parfois il s'ennuie. Il lit, a savouré pour la première fois depuis longtemps de vraies vacances, s'occupe des siens", écrit L'Obs. Passer du temps avec ses proches, cela doit lui paraître encore plus important qu'avant, lui qui a eu la douleur de perdre son frère Philippe, emporté par un cancer à seulement 64 ans en mai dernier. "La mort de son frère l'a bouleversé, il n'a pas fini de gérer ses affaires personnelles", ajoute le magazine. Il reste encore à l'ancien chef de l'État un "dossier" à boucler : l'achat d'une maison en Corrèze. En effet, François Hollande, qui vit en grande partie à Paris où réside aussi sa compagne Julie Gayet, n'a toujours pas trouvé le bien de ses rêves....

Thomas Montet