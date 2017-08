Julie Gayet et François Hollande : "Il m'a beaucoup fait pleurer, ce moment"

Sa rentrée artistique chargée au théâtre, à l'opéra et dans les salles aura autant été discutée que les quelques confidences de Julie Gayet sur son couple lundi 18 août sur le plateau de C à vous. La compagne de François Hollande est notamment revenue sur un moment très fort de son histoire d'amour avec l'ancien président de la République : celui de son renoncement à l'Élysée.

Depuis longtemps investie auprès de François Hollande, bien avant d'être sa compagne et qu'il soit président, comment la militante-amoureuse a-t-elle vécu le renoncement de son candidat à briguer un second mandat présidentiel ? C'est la question que pose le chroniqueur Patrick Cohen à Julie Gayet : "Je vais vous confronter à un événement qui n'est pas votre vie mais qui a forcément eu un impact sur votre vie. Et après, vous nous en parlez ou pas..." Défile alors un extrait du discours du 1er décembre 2016 dans lequel François Hollande annonce qu'il ne se représentera pas à l'élection.

Le visage de Julie Gayet se fait plus grave, sa voix baisse d'un ton : "En tout cas, dit-elle avant de marquer une pause, j'ai l'impression qu'on se souvient tous où on était à ce moment-là. Moi, j'ai été très émue. Il m'a beaucoup fait pleurer, ce moment." Quand Patrick Cohen lui demande quelle influence elle a pu avoir sur la décision de son compagnon, l'actrice est catégorique mais toujours mélancolique : "Ah non, ça vous ne le saurez jamais."

Quant au fait que François Hollande soit sorti de son silence et affirme ne pas se retirer de la vie politique, Julie Gayet se refuse à jouer les attachées de presse : "Si jamais il doit intervenir, vous l'entendrez. Je ne l'ai pas fait pendant trois ans, donc je ne vais pas commencer maintenant à commenter à sa place."

Plus légère, la séquence durant laquelle Julie Gayet revoit, en riant franchement, ses tout débuts dans Premiers Baisers en 1991...