Françoise Hardy évoque la compagne de Jacques Dutronc...

France 3 a choisi de consacrer sa soirée du vendredi 15 décembre à Jacques Dutronc en diffusant un documentaire passionnant sur l'artiste. Figure de la musique et du cinéma aussi talentueuse que complexe, l'interprète des Cactus s'est laissé approcher, acceptant de répondre à Frédéric Brunnquell, réalisateur du film Dutronc, la vie malgré lui. L'auteur de l'oeuvre a également obtenu les confidences particulièrement tendres et émouvantes de Françoise Hardy, avec qui il a formé un couple de légende. Dans Nice Matin, la chanteuse et auteure revient sur sa participation à ce portrait passionnant.

Dans le documentaire, Françoise Hardy revient sur leur rencontre, lorsqu'elle interprète Le Temps de l'amour sur une musique que Jacques Dutronc a composé. Un duo de légende est né et ils formeront un véritable couple. Cependant, vivre avec celui qui chante J'aime les filles n'est pas de tout repos. Elle en parle avec sincérité devant la caméra, comme lorsqu'il accepte de venir enfin s'installer avec sa bien-aimée, qui vient de donner naissance à leur enfant, Thomas, au bout de sept ans de relation. Elle raconte alors que leur petit, peu habitué à voir son père tous les jours, l'a d'abord "violemment rejeté".

Mariés en 1981 avec Françoise Hardy, Jacques Dutronc vit séparé (mais pas divorcé) depuis les années 1990 de l'interprète de Message Personnel – qu'elle a signé, avec Michel Berger, en pensant à lui. Dans Nice Matin, celle qui a convaincu Jacques Dutronc d'accepter ce documentaire aborde leur relation aujourd'hui avec sincérité : "Quand on a vécu avec quelqu'un les plus belles années de sa vie, le lien est indestructible. C'est quand même l'homme de ma vie. De très loin. Quand j'ai failli mourir, je sais qu'il a dit que j'étais la femme de sa vie..." Très attachée, elle a su toutefois faire de la place à celle qui occupe aussi son coeur désormais : "Je suis contente qu'il soit avec quelqu'un qui puisse faire pour lui tout ce que je ne suis plus capable de faire. Je suis à un âge où tout devient compliqué, difficile. J'ai beaucoup de mal à m'occuper de moi, alors de lui...", confie celle qui a surmonté un cancer lymphatique diagnostiqué en 2004, un oedème pulmonaire et une chute en 2015.