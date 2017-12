Jacques Dutronc décrypté : Françoise Hardy bouleversante face à l'artiste

Jacques Dutronc est fascinant, par son talent, son expérience et son charisme. France 3 a choisi de dresser son portrait ce vendredi 15 décembre soir, mêlant les propres mots de l'interprète de L'Opportuniste à ceux de Françoise Hardy qui offre des confidences intimes et émouvantes sur l'homme de sa vie, le père de son unique enfant. On imagine Dutronc secret, pas très enclin à se raconter, et pourtant, à travers ce film réalisé par Frédéric Brunnquell, il se dévoile comme jamais, montrant une facette que le public ne voit pas souvent, celle de l'homme qui a affronté "la vie malgré lui", titre poétique du documentaire.

Ses chansons sont entrées dans la tête des Français dès les années 1960, sa musique et ses paroles malicieuses ont conquis l'Hexagone. Le documentaire propose des images de ses débuts, à l'époque où le personnage Dutronc, nonchalant et irrésistible, commence à se dessiner. Son succès n'est pas éphémère et grâce à son talent et sa personnalité, la Vieille Canaille – grand ami de Johnny Hallyday – devient une figure de la musique, même s'il ne cessera de montrer que les mondanités ou le système, très peu pour cet "anar de droite".

Dans Dutronc, la vie malgré lui, c'est aussi sa relation avec Françoise Hardy qui est explorée, par le biais de leurs mots touchants, tendres et sans filtre. Couple iconique des années 1960, parents de Thomas – aujourd'hui âgé de 44 ans –, ils se confient chacun de leur côté, mais semblent discuter ensemble. Lui assume de n'avoir pas été un compagnon facile à vivre, elle reconnaît ses absences et ses écarts lourds à supporter, tout en lui déclarant son amour infaillible, que symbolise la magnifique chanson qu'elle a écrite avec Michel Berger et qui s'inspire de lui, Message personnel.