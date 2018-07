Frank Leboeuf : Ses cinq ans de mariage avec Chrislaure célébrés à Paris

Se faire offrir un magnifique gâteau par un chef qui possède une étoile au guide Michelin, cela ne se refuse pas. Présent au Longines Paris Eiffel Jumping, auquel a notamment participé Guillaume Canet, Frank Leboeuf a profité d'un déjeuner organisé en marge de l'événement équestre le 6 juillet 2018. Accompagné de sa femme Chrislaure, l'ancien footballeur professionnel de 50 ans a dégusté un dessert spécialisé pour son cinquième anniversaire de mariage. Le chef Frédéric Vardon leur a réalisé un gâteau pour leurs noces de bois, un déjeuner clôturé en beauté qui valait bien un baiser de la part du couple.

Papa de deux grands enfants nés d'un précédent mariage, Frank Leboeuf mariera très prochainement l'un d'entre eux. Pas son fils Hugo mais sa ravissante fille Jade. La jeune femme née en 1991 s'est tout récemment fiancée à Stéphane Rodrigues, notamment vue dans la saison 8 de Secret Story. Le beau gosse est aussi un ancien danseur de Shy'm et l'un de ses amis. La fille de Frank Leboeuf avait annoncé l'heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux le 12 juin 2018. "Dans un mois, nous déclarerons notre amour auprès de la loi et dans un an auprès de nos amis le plus proches et notre famille. Je me languis d'être ta femme @rodriguessteph", avait-elle publié sur sa page Instagram. Son papa devrait donc être des festivités pour un nouveau mariage célébré au mois de juillet.