Frankie Muniz : De Malcolm à... supporter de l'OM et producteur d'huile d'olive !

L'Olympique de Marseille a en ce moment bien plus besoin d'un nouveau buteur que de nouveaux supporters, mais quand c'est le héros d'une série culte qui postule pour porter fièrement les couleurs ciel et blanc, ça ne se refuse pas !

De passage dans la cité phocéenne à l'occasion de sa participation au Hero Festival, un rendez-vous original "qui réunit passionnés et néophytes autour du thème intemporel et immortel des Héros, ces Héros nés dans la mythologie, sur le papier ou encore sur écran, ces Héros qui ont bercé notre enfance et nous accompagnent tout au long notre vie", Frankie Muniz, célèbre à tout jamais pour avoir incarné Malcolm dans la série du même nom (Malcolm in the Middle, pour les adeptes de la VO), a enfilé la tunique de l'OM et enregistré un message vidéo à l'attention du peuple marseillais.

"Je passe un très bon moment. J'espère vous rencontrer au Hero Festival. Je suis très fier de porter ce maillot. Il est beau... Je l'adore !", dit-il en anglais, faisant la promotion de l'événement (qui s'est déroulé les 11 et 12 novembre) avant de tenter de dire en français "Allez l'OM", sans succès. Un beau ratage, digne de celui de Kostas Mitroglou à cinq mètres du but le week-end dernier... mais, à la différence, on n'en veut pas du tout à Frankie Muniz, qui n'est pas censé savoir s'exprimer dans la langue de Molière (alors que le Grec, lui, est censé savoir jouer au football).