Frédéric Longbois (The Voice 7) au régime : Son déclic pour perdre du poids

Les téléspectateurs de The Voice (TF1) ne sont pas passés à côté de Frédéric Longbois lors de la diffusion de la saison 7. Emblématique et surtout déjanté, le doyen des candidats a été éliminé aux portes de la finale remportée par Maëlle Pistoia en mai 2018. Trois mois après la fin de son aventure, le chanteur de 56 ans a donné de ses nouvelles.

C'est en acceptant une interview avec nos confrères de Voici que Frédéric Longbois a révélé qu'il s'était mis au régime. Motivé, il a eu un gros déclic : "Je me suis vu à la télé et je trouve que je ressemble à une patate (Rires)." Depuis ce jour-là, l'ex-candidat de The Voice 7 a entamé un rééquilibrage alimentaire. "Mais, j'aime bien l'idée de perdre du poids. Comme je fais 1,10m les bras en l'air, je me sens tout de suite plus beau. J'ai remplacé le chocolat par les radis", a-t-il assuré.

S'il se lance dans un nouveau challenge, Frédéric Longbois n'en a pas oublié ses autres projets professionnels. "J'enregistre un album avec Universal et je prépare un spectacle avec les reprises que j'ai faites dans l'émission, et des chansons à moi dont 'Je viens vers vous', qui est à la fois le titre de l'album et du spectacle, justement", a-t-il déclaré avant de conclure : "Et il y a aussi une chanson pour ma maman, qui m'a quittée quelques jours avant le début de l'émission."

