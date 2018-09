Frédérique Bel, en transparence, tout sourire face à Audrey Fleurot

Jeudi 13 septembre 2018, l'Hôtel du Collectionneur, situé au coeur du 8e arrondissement de Paris, a inauguré son restaurant : Le Collectionneur. Un chic événement gustatif au cours duquel on a pu compter sur la présence de diverses stars.

On a ainsi pu voir parmi les invités : l'animatrice Karine Le Marchand, Audrey Fleurot - faite Chevalier des Arts et des Lettres le jour même, des mains de la ministre de la Culture Françoise Nyssen -, Zabou Breitman, Julie Ferrier, la toujours pétillante Frédérique Bel en chemisier légèrement transparent, Zoé Félix ou encore François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour. Ils étaient présents autour d'Andrea et Édouard Cohen pour découvrir cette nouvelle adresse inédite et pleine d'audace de la gastronomie et du design.

Le restaurant Le Collectionneur "est une expérience où les sens s'éveillent" précise le communiqué de l'événement. "Née de l'envie d'étonner et rythmée par les saisons, la carte du Collectionneur est une rencontre gustative orchestrée par les Chefs Joël Veyssière et Nicolas Amelin. Les alliances étonnantes se mêlent aux icônes de la gastronomie française qui ouvrent ses portes aux saveurs des quatre coins du monde. Le plaisir est au coeur de cette cuisine généreuse et contemporaine. Une sélection de gourmandises signées Bryan Esposito est également présente à la carte", peut-on aussi lire.

Thomas Montet