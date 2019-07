Gaetan (Mariés au premier regard) divorcé de Claire : Nouveau mariage en vue

Cette nouvelle intervient quelques jours après que Gaëtan et Claire ont révélé, chacun de leur côté, que leur divorce était acté, un an après la fin du tournage. C'est en partageant une photo sur laquelle il est inscrit "Libérée, délivrée, divorcée" que la jeune femme a crié sa joie, le 28 juin dernier. De son côté, son ancien mari a écrit "Jour J, divorce" en story, avec des GIF de personnes qui sautent de joie et d'une bouteille de champagne. Puis il a mis en ligne une photo du cabinet dans lequel ils ont signé les papiers du divorce.

Pour rappel, les anciens candidats de M6, qui étaient compatibles à 84% (le plus fort taux de la saison) se sont mariés dans le cadre du tournage de Mariés au premier regard 3. S'ils ont pris la décision de ne pas divorcer à la fin de l'émission, les anciens tourtereaux ne s'étaient jamais revus par la suite.

Libre comme l'air, Gaëtan avait donc rencontré Tanya l'été qui a suivi le tournage. Ils ont très vite emménagé ensemble et filent depuis le parfait amour.