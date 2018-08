Gareth Bale en colère : Son beau-père montre son bébé contre son gré

Fiancés depuis juillet 2016, parents d'Alba Violet (née en octobre 2012), de Nava Valentine (née en mars 2016) et du petit dernier Axel Charles, Gareth Bale et Emma Rhys-Jones ne sont toujours pas mariés. Le couple a même repoussé son union qui devait avoir lieu dans un magnifique château de Toscane en raison d'une année très mouvementée. Pendant les préparatifs du mariage, une mort soudaine est en effet survenue. Emma Rhys-Jones a perdu son beau-frère, le compagnon de sa petite soeur, qui s'est suicidé.

Gareth Bale a d'ores et déjà prévu de bannir son beau-père de son mariage. Martin Rhys-Jones a été condamné à six ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent et au remboursement de quelque 2,6 millions d'euros extorqués à des dizaines de victimes. Sorti depuis de prison aux Etats-Unis, ce dernier s'est mis en couple avec une fleuriste russe deux fois plus jeune que lui.