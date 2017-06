George Clooney papa de jumeaux : Ces stars devenues parents après 50 ans !

George Clooney est devenu le 6 juin l'heureux papa de jumeaux, Ella et Alexander, nés de son mariage avec l'influente, brillante et sublime Amal Clooney. Une situation qui tranche avec celle de l'homme qu'on connaissait il y a quatre ans. A cette époque, l'acteur, producteur, scénariste et réalisateur était considéré comme "incasable". Difficile d'imaginer le séduisant et talentueux quadragénaire fonder une famille, tant il avait l'étiquette du célibataire qui ne veut pas se ranger. Voilà qu'à 56 ans, il pouponne ! Sur la planète people, le beau George n'est toutefois pas le seul à être devenu parent après cinquante ans...

Dans la catégorie éternel célibataire, Hugh Grant est bien placé. Le héros de Quatre mariages et un enterrement n'a ainsi pas renoué de relations officielles durant des années, après sa rupture avec Liz Hurley en 2000. Il a surpris son monde en devenant papa pour la première fois à 51 ans. Aujourd'hui père quatre enfants qu'il a eus entre novembre 2011 et décembre 2015, il coule des jours paisibles avec sa compagne Anna Eberstein.

Le célèbre scientifique du cinéma (La Mouche, Jurassic Park, Independence Day) Jeff Goldblum est devenu papa pour la première fois à 62 ans ! Il a remis ça ensuite à 64 ans, formant ainsi une belle famille avec sa femme Emilie Livingstone et leurs deux bambins, Charlie Ocean (bientôt 2 ans) et River Joe, né le 7 avril dernier.

Alors âgé de 54 ans, l'acteur et réalisateur français Jean-Marc Barr a eu le plaisir d'accueillir la naissance de son premier enfant, Jude, avec sa compagne Stella. Bientôt âgé de deux ans, le petit garçon remplit de bonheur le héros du Grand bleu.

Le personnage de Chris Noth a tourmenté la vie sentimentale de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Hors caméra, l'acteur américain s'est marié en 2012 avec Tara Lynn Wilson et a eu avec elle son premier enfant Orion en 2008, la star avait alors 53 ans.

Le controversé photographe Terry Richardson est entré dans le groupe des papas à l'âge de 50 ans, accueillant des jumeaux. La mère est Alexandra Bolotow et l'artiste a évidemment immortalisé sa famille avec un magnifique cliché, peu après la naissance.

Steve Martin a passé beaucoup de temps à faire rire les (télé)spectateurs. Et puis soudain, il y a quatre ans, l'acteur comique révèle qu'il est papa pour la première fois. Sa charmante femme, Anne Stringfield, de vingt-six ans sa cadette, a donné naissance au premier enfant du couple en décembre 2012 !

La loi biologique induit que les hommes sont une majorité écrasante dans la catégorie "parent de plus de 50 ans", mais des femmes créent aussi parfois la surprise. Ainsi, Janet Jackson, qui vivait une grossesse à risque en raison de ses 50 ans, a accouché d'un petit garçon en début d'année.