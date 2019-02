Gérard Depardieu sans limites ? Ses passions comme ses excès décryptés

Gérard Depardieu est un monstre sacré du cinéma français. Pourtant, ces dix dernières années, ce ne sont pas les performances de l'acteur qui attirent le plus l'attention mais ses frasques et ses coups d'éclats à l'étranger. Personnalité charismatique et fascinante, il fait ainsi l'objet d'une enquête sur BFMTV qui sera diffusée le lundi 18 février soir. Le document de 52 minutes, intitulé "Depardieu, l'homme sans limites", explore ainsi la vie de cet homme qui flirte bien souvent avec les excès. Cette investigation a été conduite par Jérémy Muller, Alexandre Funel et Fabrice Babin. Ce dernier a donné quelques clefs sur son travail...

Divisée en plusieurs chapitres, l'enquête de BFMTV Depardieu, l'homme sans limites s'intéresse à la rupture entre l'acteur et la France, marquée par son évasion fiscale en Belgique et son passeport russe, comme à sa jeunesse sans interdits qui fera de lui l'homme libre qu'il est aujourd'hui. Depardieu, c'est aussi l'homme d'affaires aux projets professionnels parfois complètement inattendus, mais aussi un père durement frappé par la disparition tragique de son fils, Guillaume, en 2008. Le monstre sacré navigue dans les extrêmes, faisant la une de la presse en raison d'accusations d'agression sexuelle comme pour son magnifique spectacle de reprises de chansons de Barbara.

Pourquoi s'attaquer à "l'ogre" Depardieu ?

Fabrice Babin nous explique que l'incroyable voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord avec Yann Moix a éveillé sa curiosité. De plus, il a fêté ses 70 ans, l'âge des bilans et celui du comédien devrait être bien rempli ! Après trois mois d'enquête, de tournage et de montage, les trois journalistes ont construit leur reportage long format dans lequel plusieurs intervenants nous racontent leur Gérard Depardieu : le réalisateur Bertrand Blier, l'acteur Jean-Pierre Castaldi, le psychanalyste Gérard Miller, le frère aîné de la star, ses amis d'enfance ou encore sa doublure cascade sur le tournage d'Astérix. Ce dernier avait eu pour mission de surveiller et de protéger Guillaume Depardieu, dont les relations avec son père étaient complexes. La liste des personnalités approchées pour ce film est longue mais nombreux sont ceux qui ont préféré ne pas s'exprimer, veillant à préserver le mystère autour de l'homme. Ainsi, les célèbres femmes de son entourage – Carole Bouquet, Catherine Deneuve ou encore sa fille Julie Depardieu – n'ont pas souhaité apparaître, refusant de participer à un travail que l'acteur ne cautionne pas.

En effet, contacté par les auteurs de l'enquête, Gérard Depardieu n'a pas validé leur démarche. Le comédien a clairement fait savoir qu'il n'aimait pas ce genre de produit, nous confie Fabrice Babin : sa relation avec les médias s'est compliquée avec les années. D'ailleurs, un spécialiste cinéma a avoué que celui qui était particulièrement sympathique en interview ne souhaitait désormais plus se prêter à l'exercice. L'icône s'est durcie au fil des années, face à ses excès comme au drame qu'il a vécu.

Homme entier et dilettante

À travers ce documentaire, se dessine le portrait d'un homme qui dévore la vie comme il dévore ses plats. Un homme plein de paradoxes qui fréquente aujourd'hui davantage les dirigeants les plus controversés des pays de l'ex-URSS que les plateaux de cinéma sur lesquels il se comporte parfois en dilettante. En attendant sa diffusion, découvrez un extrait de cette enquête avec les confidences de Bertrand Blier. Le réalisateur l'a récemment dirigé dans Convoi exceptionnel (en salles le 13 mars 2019) et se souvient des "manies" du comédien qu'il a déjà fait tourner dans Les Valseuses ou encore dans Tenue de soirée.

