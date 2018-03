Ghostland avec Mylène Farmer : Le réalisateur face à la plainte d'une actrice

Pour le réalisateur Pascal Laugier, aboutir à la sortie de son oeuvre est une longue aventure, tant son travail ne correspond pas aux types classiques des films français, loin des comédies ou des films sur fond social que l'Hexagone produit habituellement. Ghostland appartient au genre horrifique que peu d'artistes français explorent et il détonne, d'autant plus qu'il signe le retour devant la caméra de l'iconique Mylène Farmer, vingt-quatre ans après Giorgino. S'il peut se targuer d'avoir fait sensation au festival de Gérardmer – Grand prix du jury, Prix du public et Prix du jury Syfy –, le cinéaste à qui l'on doit également Martyrs et Saint-Ange doit faire face désormais à la plainte d'une de ses actrices qui dit avoir été "défigurée" sur le plateau. Purepeople l'a rencontré et l'a interrogé sur les accusations de la jeune femme.

Taylor Hickson, qui incarne Vera, l'une des filles du personnage incarné par Mylène Farmer, a été blessée au visage durant un accident de tournage à cause d'éclats de vitre : elle a dû subir 70 points de suture. Elle annonce donc porter plainte contre la production pour des blessures faciales "qui altèreront sa carrière", selon le site Deadline qui a eu accès au dossier.

"Je viens d'apprendre comme vous sur Internet que les avocats de Taylor Hickson sont en train de préparer une procédure, une plainte, non pas contre moi mais contre les producteurs du film. Evidemment je ne peux pas parler du fond de l'histoire et des circonstances. Taylor Hickson, c'est comme ma fille, c'est une comédienne extraordinaire de 20 ans, qui a un talent énorme, qui a apporté quelque chose de très très puissant au film. Aujourd'hui, la seule chose que je veux dire, c'est que je la soutiens humainement, de façon inconditionnelle. Et je n'ai aucun jugement à porter sur sa décision", nous explique Pascal Laugier, visiblement atteint par la nouvelle.

La plainte de Taylor Hickson

Selon les informations du site Deadline : "Durant le tournage de cette scène, le réalisateur Pascal Laugier demandait à Taylor Hickson de frapper plus fort la vitre avec ses poings. À un moment, elle a demandé à l'un des producteurs et au réalisateur si ce n'était pas dangereux. Les deux lui ont répondu que ça ne l'était pas". La vitre a fini par éclater : "La jeune femme gravement coupée au niveau du côté gauche du visage a reçu 70 points de sutures. Depuis, une imposante cicatrice allant du bas de son menton à sa tempe lui barre le côté gauche du visage." On peut l'apercevoir, sous son maquillage, sur cette photo que la jeune femme a posté sur Instagram.