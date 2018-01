Gilbert Rozon accusé d'agressions sexuelles: Il brise le silence via ses avocats

En octobre dernier, au beau milieu du scandale Weinstein, Gilbert Rozon se retrouvait à son tour en pleine polémique. Le producteur et ex-juré de La France a un incroyable talent (M6) a en effet été accusé d'agressions sexuelles, de harcèlement et de viol par plusieurs femmes. Muet pendant tout ce temps, il brise enfin le silence, trois mois plus tard, par le biais de ses avocats.

Le Journal de Québec indique ce mardi 9 janvier qu'un document a été posté par le cabinet d'avocats représentant l'homme d'affaires. "Le défendeur Gilbert Rozon entend contester la demande pour autorisation d'exercer une action collective", peut-on lire. Une réponse au collectif Les Courageuses, qui regroupe plusieurs victimes supposées du producteur, et qui réclame un dédommagement à hauteur de plusieurs millions de dollars. Dans cette requête, Gilbert Rozon est qualifié de "prédateur sexuel" qui aurait "profité du silence, de la crainte, de la honte et de l'impossibilité d'agir de ses victimes pour continuer sa prédation".

C'est la première fois que le fondateur du festival Juste pour rire réagit, bien que par la voix de ses avocats, aux accusations qui pèsent sur lui. Au moment où le scandale avait éclaté, il avait posté sur Facebook un long message dans lequel il se disait "ébranlé". Contacté dans la foulée par la presse canadienne, Gilbert Rozon ne souhaitait pas commenter les faits. "Je ne suis ni en état ni prêt", avait-il écrit par SMS.