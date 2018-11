Gilets jaunes : La maman d'un humoriste "ravitaille les barricades"...

L'humoriste et comédien Jeanfi Janssens, récemment éliminé de la 9e saison de "Danse avec les stars", a désormais le temps de revenir autour de la table des "Grosses Têtes" sur RTL et il continue d'y distiller ses confidences. On a ainsi appris que sa maman faisait partie des décriés "Gilets jaunes" !

Jeanfi Janssens dans Les Grosses têtes, sur RTL, le 21 novembre 2018

Thomas Montet

