Grey's Anatomy : La série accueille son premier chirurgien gay

Le 27 septembre 2018, Grey's Anatomy fera son grand retour sur le petit écran pour une quinzième saison. Meredith Grey et toute sa clique de docteurs réputés nous offriront de toutes nouvelles aventures qui s'annoncent déjà romantiques et sanglantes d'après la showrunner du programme, Krista Vernoff.

Mais ce n'est pas tout. D'après le site TV Line, un nouveau personnage débarque et risque fort de faire sensation. Le docteur Nico Kim fera ses premiers pas au Grey Sloan Memorial Hospital à Seattle. Incarné par Alex Landi, il s'agira là du premier médecin gay de l'histoire de la fiction médicale américaine.

La série avait déjà proclamé son soutien à la communauté LGBT en mettant en avant l'histoire d'amour passionnée de Callie et Arizona, respectivement jouées par Sara Ramirez et Jessica Capshaw. Mais le chirurgien Nico Kim sera le premier homme ouvertement homosexuel dans l'équipe du désormais célèbre l'hôpital.

Du côté d'Alex Landi, encore peu connu du grand public, on apprend qu'il n'en est pas à ses débuts dans la comédie et qu'il a notamment joué dans la deuxième saison de la série Bull. Le jeune homme, d'origine coréenne et italienne, est par ailleurs un as des arts martiaux et a entamé une carrière de mannequin avant d'apparaître devant les caméras.