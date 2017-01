Guillaume Canet : Après Marion Cotillard, c'est Gilles Lellouche qui le clashe

Pour la saint Guillaume ( que tout le monde dans l'intimit appelle GUITOU), un petit doss, comme a, en passant!!! hahhahaha tiens le voil ton #RockNRollChallenge!!!!#lemecselaracontepasdutoutquandilfaitdusurf#couverturedettu1974#patrickswayzederisorangis

A photo posted by Gilles Lellouche Officiel (@gilles_lellouche_officiel) on Jan 10, 2017 at 4:34am PST