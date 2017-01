Guillaume Canet : "On m'a prêté une relation avec Keira Knightley"

On s'attendait à un silence ferme et implacable. Pourtant, actuellement en promotion pour son film Rock N Roll (en salles le 15 février), Guillaume Canet se laisse aller à quelques commentaires sur sa vie privée. Même s'il en touche quelques mots à l'écran dans Rock N Roll – il joue son propre rôle, tout comme sa compagne Marion Cotillard –, rien ne l'obligeait à évoquer ces fameuses rumeurs qui ont vu le jour lorsque Angelina Jolie a demandé le divorce d'avec Brad Pitt. Selon plusieurs médias anglo-saxons, l'acteur hollywoodien aurait trompé sa femme avec Marion Cotillard, avec qui il tournait le film Alliés. Au coeur de la tempête, le studio en charge de la promotion avait même joué – involontairement dit-on – avec le scandale...

Guillaume Canet avait alors apporté son soutien à sa compagne, s'exprimant publiquement sur l'affaire d'un ton ferme. Aujourd'hui, c'est avec humour qu'il évoque ce chapitre. "Moi récemment, j'ai appris que Brad Pitt attendait un enfant avec Marion, par exemple, voilà", lâche-t-il en interview à RTL.be. Il poursuit : "Ce sont des choses qu'on accepte plus facilement, parce qu'on les a vécues soi-même. J'ai vécu aussi des trucs en faisant un film avec Keira Knightley, on nous a prêté une relation [pour les besoins du film Last Night, en 2008, NDLR] et ça se passe comme ça, et on sait que ça se passe comme ça sur tous les films, là-bas, parce que c'est leur manière de se faire de la promo. Donc moi, là, pour faire ma promo, je peux vous dire que je couche avec Marion Cotillard. Je ne sais pas si ça peut aider un peu au niveau de la promo, mais..."

Une manière amusante, entre sarcasme et autodérision, de revenir sur l'affaire. Quelques jours plus tôt, Guillaume Canet avait déjà partagé ses sentiments sur cette rumeur improbable. "Les gens croient que Marion vit à l'étranger, mais elle est constamment à Paris, même si on lui prête des relations avec nombre de grands acteurs américains", avait-il expliqué à Télérama, avant de confier un peu plus loin que Marion était "un aigle qui regarde les choses de haut, avec une liberté souveraine" mais qui "revient toujours au nid".