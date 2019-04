Guillaume Canet sous le charme de Marion Cotillard : "Elle est surprenante"

Le 18 avril 2019, le cinéma CGR de Bordeaux (Gironde) accueillait l'avant-première du film Nous finirons ensemble. Toute l'équipe du film était naturellement présente, à savoir : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Benoit Magimel, José Garcia, Pascale Arbillot, Clémentine Baert, Valérie Bonneton, Pascal Arbillot, François Cluzet ou encore Joël Dupuch. Une belle première diffusion avant sa sortie nationale prévue pour le mercredi 1er mai 2019.

À l'occasion de la sortie de cette suite des Petits mouchoirs, dont le réalisateur n'est autre que Guillaume Canet, l'acteur de 46 ans a accordé une interview à Version Femina. Il avoue avoir "fait un rejet" du succès des Petits mouchoirs. "Je l'avais écrit en un mois et demi à la suite d'un burn-out pour Ne le dis à personne, d'une septicémie et d'un séjour d'un mois à l'hôpital, où personne n'était venu me voir. J'ai tourné ce film dans la douleur et le jour de sa sortie, un ami de la même bande s'est tué à moto, comme Jean Dujardin dans le film. Du coup, je n'ai rien vu de son succès", confie le papa de Marcel (7 ans) et de Louise (2 ans). C'est en retombant dessus à la télé qu'il s'est demandé "que sont devenus tous ses personnages ?" et a eu envie d'écrire la suite.

Marion est très riche pour un réalisateur

Les acteurs de la bande n'ont pas vraiment apprécié les premières idées de Guillaume Canet pour ce second opus. "Ils m'ont tous envoyé la première version à la tronche ! Ils trouvaient que l'histoire était décevante par rapport au premier film. Et ils avaient raison, car je m'était trop éloigné de moi et des personnages", explique t-il. Une fois la version finale écrite et approuvée, vient l'heure du tournage. Lui qui vit une idylle depuis plus de dix années avec Marion Cotillard a dû une fois de plus la diriger. "Elle est toujours surprenante ! Sur un plateau elle est très généreuse, ne mesure pas ce qu'elle donne et ne se soucie pas de la prise que l'on gardera à la fin. (...) C'est une actrice très riche pour un réalisateur", poursuit Guillaume Canet. Il y a une grande confiance mutuelle, mais on est plus touché lorsqu'il y a un mot plus haut que l'autre, car nous ne sommes jamais dans un univers purement professionnel."

Marion Cotillard pourrait bien aussi se retrouver derrière la caméra : "Aujourd'hui, il y a plus de plastique dans l'océan que de poissons. C'est Marion qui m'a fait prendre conscience de tout cela. Elle veut d'ailleurs produire un documentaire toute seule sur cette génération qui est très combative pour la planète." Affaire à suivre.