Guy Carlier, papa fier d'Antoine et motivé à 70 ans : "J'ai maigri..."

Depuis le 5 juin 2019, Guy Carlier a passé le cap des 70 ans. Un âge vénérable qui lui a permis de venir à bout de son combat contre la boulimie, d'être plus en paix avec lui-même et surtout de se consacrer à son troisième fils, Antoine (12 ans), lequel l'a accompagné dans sa transformation physique.

Interrogé par nos confrères du magazine Gala, l'écrivain, parolier et chroniqueur qui a perdu 125 kilos (lui qui en a pesé jusqu'à 250) n'a pas tari d'éloges à propos de ce garçon qu'il a eu avec Joséphine Dard, la fille de Frédéric Dard. "Je n'arrive toujours pas à croire que coulent dans ses veines à la fois mon sang et celui de Frédéric Dard. Nous avons une relation fusionnelle, il comprend tout", a expliqué Guy Carlier.

Par le passé, l'homme à qui l'on doit les paroles du tube Y a pas que les grands qui rêvent (pour Melody) avait déjà eu deux fils : Stéphane (49 ans aujourd'hui, écrivain), qu'il a eu avec une première femme alors qu'il était directeur financier et qu'il n'avait pas encore atteint une obésité morbide, et Raphaël (33 ans, aujourd'hui youtubeur sous le pseudonyme de Carlito), issu d'une deuxième union et qui a grandi avec un père très malade. "Je me suis très mal occupé de Stéphane. J'étais très immature, très absent, obnubilé par mon boulot", a-t-il assumé. Et de poursuivre : "Lorsque j'accompagnais Raphaël à l'école, je le laissais à trois cents mètres de l'entrée. Il n'était pas question que l'on me voie dans cet état. (...) Je pense qu'il en a souffert."

Heureusement, Guy Carlier a progressivement remonté la pente et il a même changé d'apparence "au fur et à mesure" qu'Antoine grandissait. Seul bémol, il a divorcé de Joséphine en 2012 afin de se mettre en couple avec la pneumologue et oncologue qui s'occupait de sa maman quand cette dernière était atteinte d'un cancer. Aujourd'hui, Guy et Josephine, bons camarades, ont la garde alternée du petit Antoine.

Guy Carlier a raconté son parcours et son combat dans le livre Moins 125, un récit coécrit avec Jean-Michel Cohen paru le 16 mai dernier aux éditions du Cherche-Midi.

