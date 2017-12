Gwen Stefani : Son fils de 11 ans exige du Gucci pour Noël

Nous arrivons à la mi-décembre et l'achat des cadeaux de Noël se fait de plus en plus pressant ! Gwen Stefani a l'intention de gâter ses trois enfants. Pour satisfaire son fils aîné, Kingston, la chanteuse devra se rendre au magasin d'une prestigieuse marque de vêtements et y débourser une petite fortune...

Depuis l'intronisation d'Alessandro Michele au poste de directeur artistique, Gucci est devenue une des enseignes les plus populaires de la planète Mode ! La maison florentine compte parmi ses millions fans un certain Kingston Rossdale, 11 ans. Le fils de Gwen Stefani et Gavin Rossdale a révélé à sa mère qu'il souhaitait acquérir de nouvelles pièces Gucci pour Noël.

"L'aîné vient de commencer à s'intéresser aux marques", a confié la compagne du chanteur Blake Shelton à PEOPLE concernant son modeux précoce. "[Il] veut du Gucci et du Goyard pour Noël. Je me dis 'Mec, comment est-ce que tu connais tout ça ?!' Je vais continuer à mentionner Gucci, en espérant qu'ils lui envoient quelque chose, n'est-ce pas ?"

La griffe vient justement de dévoiler sa campagne "#GucciGift" ("les cadeaux Gucci") pour les fêtes, et de sortir sa collection pour enfants, saison printemps 2018.