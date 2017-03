Gwyneth Paltrow : Sextoys, orgasmes et sodomie... L'étonnant guide sexuel de Goop

Voilà maintenant presque dix ans que Gwyneth Paltrow a lancé sa marque Goop, un site internet qui prône un lifestyle décomplexé sur lequel sont régulièrement publiés des conseils beauté, bien-être et sexe.

Au fil des années, et à mesure que son site a pris de l'ampleur, l'actrice hollywoodienne de 44 ans s'est entourée d'une importante équipe de journalistes qui gère désormais la ligne éditoriale d'une main de maître. Jeudi 23 mars, c'est un dossier très spécial qui a été publié à l'intention des internautes souhaitant améliorer et pimenter leur vie sexuelle.

Au total, six articles très détaillés informent les lecteurs sur l'égalité de l'orgasme entre hommes et femmes, les différents types de sextoys "fun et accessibles" ou encore sur les relations sexuelles sans lendemain. "Si vous avez des histoires d'un soir parce que vous en avez vraiment envie, parce que vous pensez que le sexe sans attaches est fun, parce que c'est une expérience que vous pensez être importante pour vous ou que vous avez simplement envie d'explorer votre sexualité, alors vous avez toutes les chances d'être heureux de le faire. En revanche, si vous avez des histoires d'un soir parce que vous voulez vous sentir mieux, (...) que vous souhaitez rendre un ex jaloux, il y a une forte chance pour que vous le regrettiez", peut-on lire.

Si la sodomie vous excite, vous n'êtes pas la seule

Entre quelques conseils distillés par des sexologues et des psy, Goop a également encouragé les couples à regarder du porno ensemble avant de dédier un dossier entier au sexe anal. "Si cela vous excite, vous n'êtes clairement pas la seule", est-il écrit. L'article incite les femmes et les hommes à se documenter le plus possible sur cette pratique avant de passer à l'action, affirmant qu'il est absolument nécessaire d'avoir "une super communication sexuelle, de la confiance et la volonté de le faire ensemble". "Si cela n'est pas agréable lorsque vous le faites, arrêtez", assène-t-on.

Gwyneth Paltrow, qui songerait de plus en plus au mariage avec son compagnon Brad Falchuk, est réputée pour s'être toujours exprimée sans tabou sur sa sexualité, en plus de donner des conseils très particuliers aux femmes. "On a cette idée, qu'on ne peut pas être une maman, une businesswoman et aimer le sexe ! Comment une femme intelligente peut-elle être sexuée ? C'est vraiment difficile d'intégrer ces choses. Genre, Gwyneth couche ? Vraiment ? Ça ne semble pas aller ensemble. Mais je pense que c'est important, en tant que mères et en tant que femmes qui contribuent à la société, que notre vraie sexualité ne se perde pas ou ne soit pas mise de côté", avait-elle déclaré en 2014 au magazine Self.