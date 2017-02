Gwyneth Paltrow : Son "adoration" pour son ex Chris Martin et... la pizza !

Une quarantaine de films au compteur, un physique de rêve, deux enfants en bonne santé qui grandissent à la vitesse de l'éclair (Apple, 12 ans, et Moses, 10 ans), un amoureux nommé Brad Falchuk avec qui elle coule des jours heureux, une relation idyllique avec son ex-mari Chris Martin... Gwyneth Paltrow a décidément tout pour elle !

Dans un entretien publié cette semaine dans l'édition française du magazine Elle, la star américaine est volontiers revenue sur sa carrière, sa vie de famille ou même sur ses habitudes alimentaires (qui comportent parfois quelques petits écarts gourmands). Réputée pour son hygiène de vie irréprochable, celle qui a toujours prôné la nourriture sans gluten surprend en affirmant qu'on pourrait très bien la retrouver "affalée sur un canapé" avec "un plaid et une part de pizza". "Bien sûr ! Mais, avec un verre de bon vin aussi", a-t-elle ajouté.

La quarantaine éclatante, l'actrice hollywoodienne a également admis être beaucoup plus épanouie aujourd'hui. À 44 ans, Gwyneth Paltrow n'a pas peur des années qui défilent. "J'étais très angoissée avant de fêter mes 40 ans. (...) Et en fait, je me sens bien plus heureuse maintenant, plus à l'aise, plus détendue. Ça m'est égal ce qu'on dit sur moi, sur ma vie ou sur mes rides. Avoir 44 ans, finalement, c'est un cadeau... Comme toutes les autres années qui vont suivre", a-t-elle poursuivi.

La musique de Chris est fabuleuse

Plus loin, celle qui donnait la réplique à Robert Downey Jr. dans la saga Iron Man s'est aussi épanchée sur sa filmographie, expliquant qu'il y avait "certains films", tel que le mythique Seven, qu'elle interdisait à Apple et Moses. Lancée, la pétillante blonde et fondatrice du site Goop.com s'est ensuite félicitée de sa plus belle réussite. "Les enfants ! Ils sont ma raison de me lever le matin. Être mère est ce que j'ai fait de plus important. Grâce à cela, j'ai le coeur plein. C'est incroyable."

Séparée du père de ses petits depuis déjà près de trois ans (leur divorce a été finalisé l'été dernier), Gwyneth Paltrow ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son sujet. Fan de Coldplay, elle a confié qu'elle assistait volontiers aux concerts du groupe de son ex-mari avec leurs enfants et qu'elle aimait tous les morceaux de la bande. "On adore Chris, sa musique est fabuleuse. La tournée dans laquelle il vient de se lancer est géniale. J'aime les nouvelles chansons, il n'y en a pas une qui ne me plaise pas, et aux enfants non plus. Ils connaissent toutes les paroles par coeur et n'arrêtent pas de chanter pendant tout le concert", a-t-elle fièrement conclu.