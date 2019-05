Halle Berry en décolleté ultrasexy face à l'imperturbable Keanu Reeves

Pour la troisième fois, Keanu Reeves renfile le costume de John Wick pour un épisode sous-titré Parabellum. Dans cet opus, le héros a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l'intérieur même de l'Hôtel Continental. Maintenant qu'il est "excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde. À ses côtés se distingue la sculpturale Halle Berry. Les deux acteurs ont assuré ensemble l'avant-première new-yorkaise du film le 9 mai 2019.

Pour le tapis rouge de John Wick 3 à New York, Halle Berry avait opté pour une tenue particulièrement sexy : un décolleté tout en transparence, soulignant son décolleté très hot. L'actrice de 52 ans fait encore une fois sensation au côté du héros incarné par l'imperturbable Keanu Reeves (54 ans). Une fois n'est pas coutume, Hollywood offre aux spectateurs un couple de cinéma qui n'a pas trente ans d'écart, habitude pourtant très répandue dans le cinéma – n'est-ce pas Tom Cruise (Oblivion) ou encore Johnny Depp (Rhum Express) ?

La sublime quinquagénaire, maman de Nahla (11 ans) et Maceo (5 ans), est non seulement l'une des actrices les plus sexy de sa génération, mais elle assure également comme une chef pour les scènes d'affrontement. Pour John Wick 3, elle avait partagé sur son compte Instagram des extraits de ses séances d'entraînement pour le film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que si elle est parfaite en talons aiguilles sur le red carpet, elle donne de sa personne en tenue de sport pour les scènes de combat. D'ailleurs, elle s'était même grièvement blessée sur le tournage.