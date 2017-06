Haneia (Les Anges 9) agressée par Thomas et Rawell : les photos choc

Depuis quelques semaines, les candidats de télé-réalité ne semblent plus se supporter, au point, parfois, d'en arriver aux mains, à l'instar d'Amélie Neten et Kim Glow sur le tournage des Vacances des Anges 2 tout récemment... Dans la neuvième saison des Anges de la télé-réalité, certain(e)s n'ont pas manqué de faire savoir qu'ils pouvaient être aussi violents comme l'attestent les images d'Haneia, Ange anonyme.

Il y a déjà quelques semaines, la belle brune accusait Rawell et Thomas d'avoir été violents avec elle : "[Thomas] était pris dans l'énervement et il m'a poussée. Je suis tombée sur le lit, je me suis cognée la tête, j'ai eu un gros bleu sur le bras pendant une semaine (...) C'était violent, ça s'est passé vite. J'ai vu Thomas me sauter dessus et me pousser en fait", avait-elle confié à Sam Zirah.

La Marseillaise au caractère bien trempé qui provoquait une bagarre face à Mélanie Amar dans les Anges 9 s'est expliquée sur Snapchat après les révélations de la jeune femme : "J'ai vu qu'Haneia a sorti une interview disant que Thomas était un candidat violent. Thomas et moi, on a nos conflits mais ce n'est pas quelqu'un de violent, il ne frappe pas les filles. Haneia, sache que moi, tes mythos, je n'y crois pas du tout parce que j'étais là et y'avait d'autres personnes qui sont témoins. Tes mythos à deux balles pour exister et pour te faire passer pour une victime, je ne comprends pas trop."

Outrée, Haneia n'a pas pu se retenir et a décidé de répondre à la soeur de Rania. Sur Twitter, la jeune femme a publié un cliché montrant clairement un énorme bleu qui aurait pu être provoqué par Thomas d'après ses dires : "Cette photo a été prise qqjours après mon altercation avec @Rawellsaiidii @TomLMSA. Cf date. Vous êtes une bande de lâches ! Vous me dégoûtez (...) Tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte! Mais il me tarde..."

Ses accusations prouvent que cette histoire n'est pas terminée... Vivement la suite !